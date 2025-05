果たして、正解は?

正解は「いたずら、インチキ」でした!

日本の昔話などでも、猿はズル賢いイメージがありますよね。

「He is trying to some monkey business. 」

(彼はなにかいたずらをしでかそうとしている。)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。