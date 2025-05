EFLチャンピオンシップのコヴェントリー・シティに所属する坂元達裕が、突如披露した“神業”が話題を呼んでいる。ダーツを一度もプレイしたことがなかった坂元が、なんと初挑戦でいきなり“180”を叩き出し、クラブ関係者やチームメイトを驚愕させた。



クラブ公式『X(旧Twitter)』の動画では、坂元が1投目からトリプル20に3本全てを命中させる驚異のパーフェクトショットを達成し、チームメイトにもみくちゃにされている様子が写されている。これにはフランク・ランパード監督も「あれは素晴らしかった」と賞賛の言葉を送っている。





I CAN’T SPAAAAKE!



Tatsuhiro Sakamoto, who has never played darts before, threw a 180 on his first attempt - and nobody could believe it.



See you in the @OfficialPDC, Tatsu. pic.twitter.com/03tR5L30mK