TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë²Ö²Ð¡£¤­¤Î¤¦¡¢½©ÅÄ¸©°æÀîÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£

ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë²Ö²Ð¤ä¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿²Ö²Ð¤Þ¤Ç¡ª¸ÄÀ­Åª¤Ê²Ö²Ð¤¬´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£

¤È¤³¤í¤¬¡¢¶õ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸÷¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡Ä

¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡×

ÉÔÈ¯¡ª¡©¤È»×¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃÏÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÇÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ä

»£±Æ¤·¤¿¿Í
¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Ð²Ö¤¬¤³¤Ã¤Á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¥º¥É¡¼¥ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇúÈ¯¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¾×·â¤È²»¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿°æÀîÄ®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ¤â¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦10¹æ¶Ì¡£

¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¾ÃËÉ½ð°÷¤é¤¬°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ÏÂ³¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£