柏が9戦無敗で2位再浮上、VARに救われて今季2度目の連勝…東京Vは直近4戦3勝目／J1第15節

2025明治安田J1リーグ第15節の6試合が6日に行われた。首位鹿島アントラーズは5連勝。レオ・セアラの今季9点目となるPKの1点を守り抜き、アビスパ福岡に完封勝利を収めた。浦和レッズは「5」、ヴィッセル神戸は「4」で連勝がストップ。浦和はガンバ大阪の守備を崩せず、0−1の完封負け。神戸はセレッソ大阪に3失点で逆転負けを喫した。柏レイソルは清水エスパルスを1−0で下し、今季2度目の連勝で9試合無敗となった。52分、綺麗に崩して垣田裕暉が先制点。86分にコーナーキックからドウグラス・タンキの同点ゴールを許したかと思われたが、VARの介入で攻撃側のファウルを取られて命拾い。終盤にはハンドでPKを与えたかに思われた柏だが、これもVARで反則なしとジャッジされ、柏は辛くも1点を守り抜いた。

■J1第15節

■順位表

■J1第16節の対戦カード

【ゴール動画】柏vs清水、東京Vvs横浜FC

横浜FCをホームに迎えた東京ヴェルディは、染野唯月のヘディングシュートで先制成功。後半は横浜FCの猛攻を受けたものの耐え凌ぐと、後半アディショナルタイムに熊取谷一星のプロ初ゴールでリードを広げ、東京Vは直近4試合で3勝目を挙げた。今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼5月6日(火・休)浦和レッズ 0−1 ガンバ大阪名古屋グランパス 0−0 ファジアーノ岡山ヴィッセル神戸 1−3 セレッソ大阪アビスパ福岡 0−1 鹿島アントラーズ柏レイソル 1−0 清水エスパルス東京ヴェルディ 2−0 横浜FC▼5月7日(水)19:00 町田 vs 京都19:00 湘南 vs 広島▼6月25日(水)19:00 川崎F vs 新潟19:30 横浜FM vs FC東京※()内は勝ち点/得失点差1位 鹿島(31/+13)2位 柏(27/+6)3位 浦和(25/+5)4位 京都(24/+2)5位 G大阪(23/−1)6位 清水(21/+2)7位 神戸(21/+2)8位 福岡(21/−1)9位 広島(20/+1)10位 町田(20/0)11位 東京V(20/−4)12位 C大阪(19/+1)13位 岡山(19/0)14位 川崎F(18/+8)15位 湘南(18/−8)16位 FC東京(16/−3)17位 名古屋(15/−6)18位 新潟(12/−5)19位 横浜FC(12/−6)20位 横浜FM(8/−6)▼5月10日(土)14:00 横浜FC vs 福岡15:00 FC東京 vs 神戸16:00 柏 vs 岡山▼5月11日(日)13:05 鹿島 vs 川崎F13:05 清水 vs 町田14:00 京都 vs 名古屋14:05 新潟 vs 浦和15:00 東京V vs 湘南15:00 G大阪 vs 広島15:00 C大阪 vs 横浜FM