¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×µ¾ÂÇ¼ºÇÔ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º´Æ£Ä¾¼ù¤¬´¶¤¸¤¿¼óÇ¾¿Ø¤Ø¤Î´¶¼Õ
¡¡¢¡À¾Éð0¡½10¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê6Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡½é²ó¤ÎÀèÀ©·à¤ÎÎ¢¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃË¤¬¤¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº´Æ£Ä¾¼ù³°Ìî¼ê¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó¤Ï¥Ð¥ó¥È¡£5Æü¤Î»î¹ç¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ï3µåÌÜ¤ò°ìÈô¤Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é24»þ´Ö¤â¤¿¤¿¤º¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¾ìÌÌ¡£¤¤Ã¤Á¤ê°ìÎÝÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤·¤¿¡£º´Æ£Ä¾¤Ï¡Ö¡ØºòÆü¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¤ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì²óÆ±¤¸¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡£¤Ç¤âºòÆü¤Î¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤»¤º¤Ë¡¢º£Æü¤Ï·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡5Æü¤Ï¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Î¸å¡¢Ê»»¦ÂÇ¤âµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡£ÍâÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼óÇ¾¿Ø¤ÏÆ±¤¸2ÈÖ¤Ëº´Æ£Ä¾¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤³¤Î»î¹ç¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¼´¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº´Æ£Ä¾¼ù¤¬¤³¤ÎÆü¸÷¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤ÏàËÞ»öÅ°Äìá¤ÎÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë