欧州株　独ＤＡＸ１．８％安、独議会首相指名投票の１回目でメルツ氏過半数得られず
東京時間18:17現在
英ＦＴＳＥ100　 8589.05（-7.30　-0.09%）
独ＤＡＸ　　22932.65（-411.89　-1.78%）
仏ＣＡＣ40　 7673.25（-54.68　-0.70%）
スイスＳＭＩ　 12213.86（-19.17　-0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:17現在
ダウ平均先物JUN 25月限　41078.00（-241.00　-0.58%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限　5631.75（-40.00　-0.71%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限　19857.50（-198.00　-0.99%）

※独議会首相指名投票の１回目でメルツ氏過半数得られず
6日はメルツ氏の首相指名で再投票行わず
１回目投票で首相が選出されなかったことは異例の事態との声も