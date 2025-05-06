欧州株 独ＤＡＸ１．８％安、独議会首相指名投票の１回目でメルツ氏過半数得られず 欧州株 独ＤＡＸ１．８％安、独議会首相指名投票の１回目でメルツ氏過半数得られず

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欧州株 独ＤＡＸ１．８％安、独議会首相指名投票の１回目でメルツ氏過半数得られず

東京時間18:17現在

英ＦＴＳＥ100 8589.05（-7.30 -0.09%）

独ＤＡＸ 22932.65（-411.89 -1.78%）

仏ＣＡＣ40 7673.25（-54.68 -0.70%）

スイスＳＭＩ 12213.86（-19.17 -0.16%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間18:17現在

ダウ平均先物JUN 25月限 41078.00（-241.00 -0.58%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限 5631.75（-40.00 -0.71%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限 19857.50（-198.00 -0.99%）



※独議会首相指名投票の１回目でメルツ氏過半数得られず

6日はメルツ氏の首相指名で再投票行わず

１回目投票で首相が選出されなかったことは異例の事態との声も

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