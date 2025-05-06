Âç·¿Ï¢µÙ¤«¤éÆü¾ï¤Ø¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥åº£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡¡10¥¥í°Ê¾å20¥¥íÌ¤Ëþ¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ºÇ½ªÆü¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Îº®»¨¤Ïº£Ìë¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÃæ±ûÆ»¤Î¾åÌî¸¶¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Î¸½ºß¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£²èÌÌº¸¤¬¡Ö¾å¤ê¡×¤Ç¡¢²èÌÌ±¦¤¬¡Ö²¼¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢¢§ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î²£ÉÍÀÄÍÕ¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç18¥¥í¡¢¢§´Ø±ÛÆ»¤Î¹âºä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç13¥¥í¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç½ÂÂÚ¤ÎÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¤ê¤Îº®»¨¤Ïº£Ìë¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¢§ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤ä¡¢¢§Ãæ±ûÆ»¤Î¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å8»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë10¥¥í°Ê¾å20¥¥íÌ¤Ëþ¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£