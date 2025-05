入園や入学、進級やクラス替え。4月、子どもたちは新たな環境、初めての仲間たちや先生との日々が始まりましたね。「いってきます」と家を出る時、「ただいま」と帰宅した時、どんな表情をしているでしょうか。満面の笑み? それともちょっと緊張気味だったり、疲れていたり……? スタートの時期は意識せずとも気が張って、心も体もどこか凝り固まってしまうものです。だからこそ!笑える絵本で解きほぐしませんか。

ぷっぷっぷっぷっ!口にするだけで力が抜ける!そんな絵本にはなかなか出会えません。ナンセンスが光りまくるたなかひかるさんの『ぷ』、まずは開いてみてください。主人公は忍者、なのにサラリーマン。いろいろある会社員人生もこんなふうに乗り切りたい!『にんじゃラリーマン』は大人ゴコロもくすぐる一冊です。かわいいオオカミたちに襲いかかるのは……ぶた!?豪快痛快なパロディ作品『3びきのかわいいオオカミ』は爆笑とともに全てをふっとばしてくれます!子どもばかりでなく大人にもしっかり効くユーモア絵本が揃いました。一日の終わりに、肩に力が入っていると感じた時の特効薬に!■ぷっぷっぷっぷっ!一生分の『ぷ』がここに!声に出して大笑い、たなかひかるさんが贈るただただ楽しいナンセンス・オノマトペ絵本■ぷ絵・作:たなか ひかる出版社: 金の星社出版社からの内容紹介人気絵本作家・たなかひかるが贈る、ナンセンス・オノマトペ絵本!そうです、おならの絵本です。一生分の「ぷ」の音がこの一冊に。大人も子どもも大笑い、思う存分声に出して、「ぷっぷっぷっぷっぷっ!」みんなが大好きな「ぷ」の音と、 みんなが大好きな「おなら」を、ぎゅっと詰め込んで、爽快感&疾走感120%、新時代の絵本ができあがりました。とにかく楽しい、それがいい! 大人も子どもも、気持ちよく、 声に出して楽しんじゃおう。【読者の声】子どもが大爆笑。何回も何回も、「読んで!」と持ってきます。ふとした瞬間に、「ぷ」「ぷ」とまねっこをしていて、すごく気にいったみたいです。(5歳・保護者)とにかく「おなら」が大好きな娘。爆笑、爆笑、大喜び! 読んでいた夫も、笑っていました。(5歳・保護者)大人が一緒になって楽しんで読める絵本です。わたしが力を入れて読めば読むほど、子どものテンションもあがります。特にラスト、大喜びでした。(4歳・保護者)■お城で食事、気球で朝ごはん、川でおやつ……究極の選択はどれも迷っちゃう!ジョン・バーニンガムの人気作品を英語でも『英日CD付 英語絵本 ねえ、どれがいい? Would you rather…』■英日CD付 英語絵本 ねえ、どれがいい? Would you rather…作:ジョン・バーニンガム日本語訳:まつかわ まゆみ日本語語り:黒川 芽以英語語り:Nadia Mckechnie音楽:野見 祐二出版社: ラボ教育センター出版社からの内容紹介イギリスの有名絵本作家ジョン・バーニンガムの作品。たくさんの質問で究極の選択を迫り、読むだけで会話が弾み、子どもの想像力が搔き立てられる作品です。子どもも大人も楽しめるので、ご家庭はもちろん、学校での読み聞かせ教材にも最適です。日本語訳:まつかわ まゆみ (翻訳家)日本語語り:黒川 芽以(女優)英語語り :Nadia Mckechnie (英国ロンドン出身 ナレーター)音楽:野見祐二(作曲家 スタジオジブリ「耳をすませば」など)■忍者のサラリーマン『にんじゃラリーマン』は今日も仕事に一生懸命。ところが完成したばかりの新商品「にんじゃくん!セット」を泥棒に盗まれて……!■にんじゃラリーマン絵・作:丸山 誠司出版社: 文溪堂出版社からの内容紹介今日も会社で仕事に励む、忍者のサラリーマン“にんじゃラリーマン”たち。ようやく新商品「にんじゃくん!セット」が完成したのも束の間、それを泥棒に盗まれて……。にんじゃラリーマンたちのユーモラスな商品開発秘話。■あるところに暮らすかわいいオオカミのきょうだい、突如襲いかかるのは凶悪な……ぶた!?ユーモアあふれる痛快パロディ絵本『3びきのかわいいオオカミ』■3びきのかわいいオオカミ作:ユージーン・トリビザス絵:ヘレン・オクセンバリー訳:こだま ともこ出版社: 冨山房みどころあるところに、3びきのかわいいオオカミがおかあさんと一緒に暮らしていました。ある日おかあさんは、家を出て自分たちの家を作るよう3びきに言います。「でも、わるいおおブタには気をつけるのよ。」まず3びきはレンガの家を建てますが、わるいおおブタがやってきて、ハンマーで家を壊してしまいます。このわるいおおブタは、もう悪いのなんのって、次に建てたコンクリートの家は電気ドリルで、その次にもっと丈夫に鋼鉄と鉄条網で建てた家はダイナマイトで壊してしまいます。命からがら逃げ出した3びきのオオカミが次に建てたのは、なんと花の家でした・・・。ご存じ3びきのこぶたのパロディ作品、なのですが、このお話しの展開は実に秀逸で楽しめます。最初のページから子ども達はクスクス笑いだし、おおブタの悪者ぶりとオオカミたちの慌て振りには大笑い、読んでいる大人の方もついつい力がこもってしまいます。お話し会でも人気のこの作品、文章は長めですので、大勢に読むなら小学生におすすめします。園や学校にはもちろんのこと、ご家庭の蔵書にも加えたい傑作です。本記事は「絵本ナビ」から転載しております