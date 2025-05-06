°äÂ²¤¬¸ì¤ë°ËÀªºê¥È¥é¥Ã¥¯»ö¸Î1Ç¯¡¡»ö¸Î¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè2»Ò¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡¡²ÈÂ²3¿Í¤òË´¤¯¤·±¿Å¾¼ê¤Î¸·È³µá¤á¤ë¡ÚÆÈ¼«¼èºà¡Û
·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤Ç1Ç¯¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ä¤é¤¤¤Þ¤Þ¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ¤¬¤¤ç¤¦¡¢JNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¤Ä¤é¤¤¤Þ¤Þ¤Î£±Ç¯¡×¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿£²¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¡°äÂ²¤¬¸ì¤ë°ËÀªºê¥È¥é¥Ã¥¯»ö¸Î1Ç¯
±«¤Î¹ñÆ»±è¤¤¤Ç²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤ë½÷À¡£¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯5·î6Æü¡¢°ËÀªºê»Ô¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢½÷À¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÄÍ±ÛÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¡Ê2¡Ë¤ÈÉ×¤Î´²¿Í¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡¢µÁÍý¤ÎÉã¿Æ¡Ê53¡Ë¤Î3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¤Þ¤Þ¤Î£±Ç¯¡×Ì¿Æü¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤Ê¤¨¤ëÊì
Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¤ß¤Ê¤¯¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÌ«ÅÍ¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÏÌ¿Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Î¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢¼«Âð¤Çº£¤Î¿´¶¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¤Þ¤Þ¤Î1Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡×
¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ä¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö»ä¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤¬1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ö¸Î¤Î¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¸½ºß9¤«·î¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤È´²¿Í¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸³Ê¹¥¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉþ
Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¡Ê2¿ÍÌÜ¤Ï¡Ë¥Ñ¥Ñ¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢Ì«ÅÍ¤Ï»ä¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¿²Êý¤âºÇ¶á¡¢¿²Áê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÊÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤È¡ËÆ±¤¸³Ê¹¥¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×
¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸ÎÅöÆü¡¢2¿Í¤¬Ã¦¤®¼Î¤Æ¤¿°áÉþ¤Ïº£¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö3¿Í¤ÇºÇ¸å¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¶ù¤Ã¤³¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÊÒÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£Ì«ÅÍ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¡Ê70¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îºá¤ÇºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°äÂ²¤Ï¸·¤·¤¤½èÈ³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£