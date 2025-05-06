¡Öº£¤Î¤È¤³¤í³°¤¹ÍýÍ³¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¼«¿È½é4°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨4³äÂæ¤ÎÌîÂ¼Í¦¤òÀä»¿
¡¡¢¡À¾Éð0¡½10¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê6Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÂçÎÌ10ÆÀÅÀ¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÌøÄ®Ã£¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î5ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬7²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤ËºÂ¤ëÌîÂ¼Í¦¤Ï¼«¿È½é¤Î1»î¹ç4°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½é²ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¼éÈ÷ÂåÁöÍ×°÷¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Éå¤é¤º¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡ÊºÇ¿·±Ô¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íè¤¿¤ë¤Ù¤»þ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»òÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨4³ä4Ê¬4ÎÒ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö°Û¾ï»öÂÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÃæ¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼çÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤°ÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤ó¤è¡¢¤È¡£¤³¤ÎÁª¼ê³°¤¹ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤ä¤í¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬1¿Í¤Ç¤â2¿Í¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤íÌîÂ¼Í¦¤Ï³°¤¹ÍýÍ³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£Äê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£