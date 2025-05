◆大野雄大&花村想太、2人で「TGC香川」トリに登場

【モデルプレス=2025/05/06】5人組アーティスト・Da-iCEの大野雄大と花村想太が6日、あなぶきアリーナ⾹川にて開催された「SETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。Da-iCEからボーカルを務める2人がイベントに登場。早速「CITRUS - From THE FIRST TAKE」で圧巻の美声で会場を包み込むと、MCでは親近感のあるトークを。花村が「朝起きて3玉うどん食べたんですけど本当においしかった」、大野は「思ったより早起きしてしまい、早く(会場に)入れないかなと連絡したんですけどもう車の手配ができない、と」と鮮度の高い話題で笑いを誘った。

◆「TGC香川2025」テーマは「Frontier」

◆大野雄大&花村想太セットリスト

すると2曲目には「アラジン」より「A Whole New World」を歌い上げ、会場はどよめくも、2人のハモリにうっとり。花村は「まさかトリやと思ってなくて!バラードしか持ってきてない」と盛り上がれるような楽曲を用意しなかったことを嘆き、「次の曲ギリギリアップテンポの曲を持ってきました!」と、最後は「I wonder」へ。替え歌も交えながら安定感のある美しい歌声を響かせていた。地方創生プロジェクトの一環として年々開催地域を広げてきたTGCが香川県で初開催。「Frontier」をテーマに、若者たちと地域社会が一体となるステージなどを展開する。池田美優、新川優愛、なごみ、希空らモデルのほか、超特急の高松アロハ(※「高」は正式には「はしごだか」)やしなこ、本田響矢といったゲストが登場。FRUITS ZIPPER、WILD BLUEらアーティストもステージを彩る。MCはウエンツ瑛士、中川安奈が務める。(modelpress編集部)M1 CITRUS - From THE FIRST TAKEM2 A Whole New WorldM3 I wonder【Not Sponsored 記事】