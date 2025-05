◆EPEXミュー&ベクスン「TGC香川」登場

モデル プレス=2025/05/06】8人組ボーイズグループ・EPEX(イーペックス)のMU(ミュー)とBAEKS EU NG(ベクスン)が6日、あなぶきアリーナ⾹川にて開催された「SETOLAS Holdings presents TGC KAG AWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。ペアでランウェイに登場した2人は、爽やかにネイビーで揃えた ファッション を披露。ハイトーンヘアで透明感を放っていた。

◆「TGC香川2025」テーマは「Frontier」

EPEXは2021年にデビューした 韓国 の8人組ボーイズグループ。グループ名のEPEXには「The gathering of eight youths reaches eight different apexes(8人の少年が集まって8つの頂点を成しとげる)」という意味が込められている。地方創生プロジェクトの一環として年々開催地域を広げてきたTGCが 香川県 で初開催。「Frontier」をテーマに、若者たちと地域社会が一体となるステージなどを展開する。池田美優、 新川優愛 、なごみ、 希空 モデル のほか、 超特急 の高松アロハ(※「高」は正式には「はしごだか」)やしなこ、本田響矢といったゲストが登場。Da-iCEの 大野雄大 &花村想太、FRUITS ZIPPER、WILD BLUEらアーティストもステージを彩る。MCは ウエンツ瑛士 、中川安奈が務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】