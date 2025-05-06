京王杯ＳＣ２着のママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）、香港チェアマンズスプリントプライズ１２着のエイシンフェンサー（牝５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）はスプリンターズＳ（９月２８日、中山・芝１２００メートル）を目標にローテを組み立てる。

京王杯ＳＣ１２着のオオバンブルマイは安田記念（６月８日、東京・芝１６００メートル）に挑戦。

高松宮記念１４着のオフトレイルは、関屋記念（７月２７日、新潟・芝１６００メートル、ハンデ）を予定。

ポラリスＳ２着のコンクイスタは欅Ｓ（５月２４日、東京・ダート１４００メートル）、天王山Ｓ５着のスマートフォルスは水無月Ｓ（６月８日、阪神・ダート１２００メートル、ハンデ）へ。

今週のエプソムＣに特別登録しているトゥデイイズザデイは、除外なら都大路Ｓ・リステッド（５月２５日、京都・芝１８００メートル、ハンデ）。

モルガナイトＳ２着のスマートクラージュは鞍馬Ｓ（５月１７日、京都・芝１２００メートル）、東風Ｓ４着のグレイイングリーンは安土城Ｓ・リステッド（６月１日、京都・芝１４００メートル、ハンデ）に向かう。

ブリリアントＳで１６着に敗れたルクスフロンティアは、平安Ｓ（５月２４日、京都・ダート１９００メートル）で巻き返しを期す。

ダービー卿ＣＴ１２着ノーブルロジャーは、天保山Ｓ（６月２１日、阪神・１４００メートル）で初ダートに挑戦。