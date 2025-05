【第5話】 5月6日公開

講談社は5月6日、如意自在氏によるマンガ「シンデレラアスリーツ」第5話「"迷宮の魔女"」をコミックDAYSで無料公開した。

本作は、社内の派閥争いに敗れたエリート営業マン、金田啓介が、社内のお荷物になっていた女子実業団「アステリアズ」の5人の女性アスリートたちとともに、下克上を目指して奮闘する青春マンガ。

最新話となる第6話「当たって砕けてこい!」も公開されている。読むには100ポイントが必要。

第5話「"迷宮の魔女"」

第5話「この人は本気なんだよ」

第6話「当たって砕けてこい!」

