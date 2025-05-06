¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖºÆ²ñ¤·¤¿Êì¤â¶Ã¤¤¤¿¡×ÂÎ½Å45¥¥í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¢ªÎ±³ØÀè¤Ç70¥¥í¤Ë·ãÂÀ¤ê¡ÄÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¿©»ö¡×
¡Ö¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤¿Êì¤¬»ä¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÚÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡Û¡ÖÎ±³ØÀè¤Ç70¥¥í¤ËÂÀ¤Ã¤¿Èà½÷¡×¢ªÀ°·Á¤Ê¤·¤Ç¡Ö45¥¥í¡¦¥ß¥¹ÃÞÇÈÂç³Ø¡×¤Ë¡ÈÂçÊÑ¿È¤·¤¿¸½ºß¡õ¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¸½ºß¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÈþÍÆ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤³¤µ¤ó(25)¡£¼Â¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÎ±³ØÀè¤Ç¡¢¡Ö·ãÂÀ¤ê¡×¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£½Ð¹ñÁ°45¥¥í¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢µ¢¹ñ»þ¤Ë¤Ï70¥¥í¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬Èà½÷¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÂÀ¤é¤»¤¿¤Î¤«¡£
³¤³°Î±³Ø¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ÎÁé¤»¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤Ê¤³¤µ¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Èà½÷¤Ë²¿¤¬¡©(¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡)
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿©Ê¸²½¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢25¥¥í·ãÁý
¡¡Î±³ØÀè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤ãÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü½é¤á¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ò°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾×·â¤ò¸ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ°Û¹ñ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡£¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏLay¡Çs¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¥½¥ë¥È¥¢¥ó¥É¥Ó¥Í¥¬¡¼Ì£¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤µðÂç¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÂÞ¤ò¡¢°ì¿Í¤ÇÍ¾Íµ¤Ç¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¡¢¶õ¹Á¤Ç·Þ¤¨¤ÎÊì¿Æ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÎ·¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤³¤µ¤ó¡£Í§¿Í¤«¤é¤â¡ÖÎ±³ØÀ¸¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ÏËö¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤³¤µ¤ó¤ÎÎ±³ØÂÎ¸³¤Ï¡¢¿©Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¿©»ö¤Î½ÅÍ×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¤«¤Ê¿©À¸³è¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿©¡×¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë