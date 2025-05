「制コレ22」準グランプリで注目され、3代目「シントトロイデンガールズ」として活躍する松島かのんらが所属する7人組アイドルグループ・「EYECANDYが11日、SHIBUYA GAMEにて初のワンマンライブを開催する。 グループ名の「EYE CANDY(アイキャンディ)」とは、”目の保養”という意味。キャッチフレーズは「目からハッピーチャージ!」、コンセプトは「正統派のカワ楽しい!」。 昨年12月

ログインして続きを読む

The post EYECANDY、初のワンマンライブを11日に開催 松島かのん「今の精一杯をみんなに見てもらいたい!」 first appeared on GirlsNews.