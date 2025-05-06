柏vs清水 スタメン発表
[5.6 J1第15節](三協F柏)
※16:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
MF 3 ジエゴ
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 19 仲間隼斗
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 5 田中隼人
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 31 成瀬竣平
MF 33 白井永地
MF 39 中川敦瑛
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 3 高橋祐治
DF 4 蓮川壮大
DF 5 北爪健吾
DF 41 羽田健人
MF 7 カピシャーバ
MF 11 中原輝
MF 21 矢島慎也
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 29 アフメド・アフメドフ
控え
GK 71 猪越優惟
DF 14 山原怜音
DF 70 高木践
MF 17 弓場将輝
MF 19 松崎快
MF 33 乾貴士
MF 55 西原源樹
FW 23 北川航也
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏
※16:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
MF 3 ジエゴ
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 19 仲間隼斗
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 5 田中隼人
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 31 成瀬竣平
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 3 高橋祐治
DF 4 蓮川壮大
DF 5 北爪健吾
DF 41 羽田健人
MF 7 カピシャーバ
MF 11 中原輝
MF 21 矢島慎也
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 29 アフメド・アフメドフ
控え
GK 71 猪越優惟
DF 14 山原怜音
DF 70 高木践
MF 17 弓場将輝
MF 19 松崎快
MF 33 乾貴士
MF 55 西原源樹
FW 23 北川航也
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏