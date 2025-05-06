【ユーロ圏】

フランス鉱工業生産指数（3月）15:45

予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)



フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:50

予想 46.8 前回 46.8



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55

予想 48.8 前回 48.8



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00

予想 49.7 前回 49.7



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00

予想 -1.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.6% 前回 3.0%（前年比)



【英国】

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:30

予想 48.9 前回 48.9



【米国】

貿易収支（3月）21:30

予想 -1320.0億ドル 前回 -1227.0億ドル



【カナダ】

国際商品貿易（3月）21:30

予想 N/A 前回 -15.2億カナダドル



Ivey購買部協会指数（4月）23:00

予想 N/A 前回 51.3



※予定は変更されることがあります。

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