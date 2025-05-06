これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（3月）15:45
予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:50
予想 46.8 前回 46.8
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想 48.8 前回 48.8
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00
予想 49.7 前回 49.7
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00
予想 -1.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.6% 前回 3.0%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:30
予想 48.9 前回 48.9
【米国】
貿易収支（3月）21:30
予想 -1320.0億ドル 前回 -1227.0億ドル
【カナダ】
国際商品貿易（3月）21:30
予想 N/A 前回 -15.2億カナダドル
Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 51.3
※予定は変更されることがあります。
フランス鉱工業生産指数（3月）15:45
予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:50
予想 46.8 前回 46.8
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想 48.8 前回 48.8
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00
予想 49.7 前回 49.7
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00
予想 -1.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.6% 前回 3.0%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:30
予想 48.9 前回 48.9
【米国】
貿易収支（3月）21:30
予想 -1320.0億ドル 前回 -1227.0億ドル
【カナダ】
国際商品貿易（3月）21:30
予想 N/A 前回 -15.2億カナダドル
Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 51.3
※予定は変更されることがあります。