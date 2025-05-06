【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（3月）15:45
予想　0.3%　前回　0.7%（前月比)

フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:50
予想　46.8 　前回　46.8

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想　48.8　前回　48.8

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00　
予想　49.7　前回　49.7

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00
予想　-1.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.6%　前回　3.0%（前年比)

【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:30
予想　48.9　前回　48.9

【米国】
貿易収支（3月）21:30
予想　-1320.0億ドル　前回　-1227.0億ドル

【カナダ】
国際商品貿易（3月）21:30
予想　N/A　前回　-15.2億カナダドル

Ivey購買部協会指数（4月）23:00
予想　N/A　前回　51.3

※予定は変更されることがあります。