¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤¬¶âÅÄÎ¶Ìï¤È¤Î·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¡ÄºßÀÒÄÌ»»6µ¨ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¼ã¼êSF
¡¡¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ï5·î6Æü¡¢¶âÅÄÎ¶Ìï¤È2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î¶âÅÄ¤Ï195¥»¥ó¥Á82¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£Âçºå³Ø±¡Âç³Ø¹â¹»¡¢Âçºå³Ø±¡Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2020－21¥·ー¥º¥ó¤«¤é2¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¾µÜ¥¹¥Èー¥¯¥¹¡Ê¸½¿À¸Í¡Ë¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡£2022－23¥·ー¥º¥ó¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢ºßÀÒÄÌ»»5¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î2024－25¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ5.1ÆÀÅÀ2.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¶âÅÄ¡¢¶åÎ¤ÂçÏÂ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö2025-26¥·ー¥º¥ó¤â¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª 2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢B1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶âÅÄ¡Ë
¡Ö¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹2025-26¥·ー¥º¥ó¡¢·ÀÌóÂè2¹æ¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Î²¦»Ò¤³¤È¡¢¶âÅÄÎ¶ÌïÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¶âÅÄÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤ÏÆ²¡¹¤Î60»î¹ç½Ð¾ì¡¢¤½¤ÎÆâ51»î¹ç¤¬¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤ÏÃø¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬ËÜ¿Í¤Î¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¶âÅÄÁª¼ê¤È¶¦¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£B2Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ!!¡×¡Ê¶åÎ¤GM¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿À¸Í¤Ï6Æü»þÅÀ¤ÇÌî¹ÂÍø°ì¤È¤Î·ÀÌóÄù·ë¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£