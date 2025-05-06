千葉vs大宮 スタメン発表
[5.6 J2第14節](国立)
※16:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 6 エドゥアルド
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 38 吉田源太郎
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
監督
小林慶行
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 23 杉本健勇
MF 29 カプリーニ
MF 33 和田拓也
MF 37 関口凱心
FW 10 豊川雄太
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
MF 17 中野克哉
MF 41 谷内田哲平
FW 28 富山貴光
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
※16:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 6 エドゥアルド
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 10 横山暁之
MF 38 吉田源太郎
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
監督
小林慶行
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 23 杉本健勇
MF 29 カプリーニ
MF 33 和田拓也
MF 37 関口凱心
FW 10 豊川雄太
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
MF 17 中野克哉
MF 41 谷内田哲平
FW 28 富山貴光
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹