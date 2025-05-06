[5.6 J2第14節](国立)

※16:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 6 エドゥアルド

MF 7 田中和樹

MF 14 椿直起

MF 44 品田愛斗

FW 20 石川大地

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 28 河野貴志

MF 5 小林祐介

MF 10 横山暁之

MF 18 杉山直宏

MF 38 吉田源太郎

MF 67 日高大

FW 9 呉屋大翔

FW 17 林誠道

監督

小林慶行

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 4 市原吏音

DF 20 下口稚葉

DF 55 ガブリエウ

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 23 杉本健勇

MF 29 カプリーニ

MF 33 和田拓也

MF 37 関口凱心

FW 10 豊川雄太

控え

GK 21 加藤有輝

DF 5 浦上仁騎

MF 6 石川俊輝

MF 15 中山昂大

MF 17 中野克哉

MF 41 谷内田哲平

FW 28 富山貴光

FW 42 藤井一志

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

長澤徹