愛媛vsいわき スタメン発表
[5.6 J2第14節](ニンスタ)
※15:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 16 細谷航平
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 24 甲田英將
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 21 パク・ゴヌ
MF 13 窪田稜
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
監督
石丸清隆
[いわきFC]
先発
GK 1 早坂勇希
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 4 堂鼻起暉
MF 6 坂岸寛大
MF 7 石渡ネルソン
MF 14 山口大輝
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
MF 38 熊田直紀
FW 10 谷村海那
控え
GK 21 松本崚汰
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 8 柴田壮介
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 25 鵜木郁哉
FW 13 村上陽斗
FW 18 白輪地敬大
監督
田村雄三
※15:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 16 細谷航平
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 24 甲田英將
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 21 パク・ゴヌ
MF 13 窪田稜
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
監督
石丸清隆
[いわきFC]
先発
GK 1 早坂勇希
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 4 堂鼻起暉
MF 6 坂岸寛大
MF 7 石渡ネルソン
MF 14 山口大輝
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
MF 38 熊田直紀
FW 10 谷村海那
控え
GK 21 松本崚汰
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 8 柴田壮介
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 25 鵜木郁哉
FW 13 村上陽斗
FW 18 白輪地敬大
監督
田村雄三