[5.6 J2第14節](ニンスタ)

※15:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 31 白坂楓馬

DF 16 細谷航平

DF 25 吉田温紀

DF 29 福島隼斗

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 10 佐藤亮

MF 24 甲田英將

FW 11 藤原悠汰

FW 18 田口裕也

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 21 パク・ゴヌ

MF 13 窪田稜

MF 39 武藤寛

MF 48 行友翔哉

MF 90 アルトゥール・ヴィアナ

FW 15 鶴野怜樹

FW 17 村上悠緋

監督

石丸清隆

[いわきFC]

先発

GK 1 早坂勇希

DF 2 石田侑資

DF 3 遠藤凌

DF 4 堂鼻起暉

MF 6 坂岸寛大

MF 7 石渡ネルソン

MF 14 山口大輝

MF 24 山下優人

MF 32 五十嵐聖己

MF 38 熊田直紀

FW 10 谷村海那

控え

GK 21 松本崚汰

DF 17 山田裕翔

DF 22 生駒仁

MF 8 柴田壮介

MF 15 加瀬直輝

MF 19 大西悠介

MF 25 鵜木郁哉

FW 13 村上陽斗

FW 18 白輪地敬大

監督

田村雄三