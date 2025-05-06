[5.6 J3第12節](とうスタ)

※13:55開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 3 松長根悠仁

DF 23 安在達弥

DF 25 當麻颯

DF 27 野末学

MF 6 上畑佑平士

MF 13 宮崎智彦

MF 37 由井航太

FW 10 森晃太

FW 14 中村翼

FW 29 石井稜真

控え

GK 31 安西駿

DF 17 藤谷匠

DF 28 鈴直樹

MF 7 針谷岳晃

MF 30 狩野海晟

MF 38 粟野健翔

FW 9 清水一雅

FW 20 城定幹大

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 35 玉城大志

DF 43 野瀬翔也

MF 8 山内陸

MF 27 藤村怜

MF 36 安達秀都

FW 9 青木翔大

FW 11 加々美登生

FW 38 小西宏登

控え

GK 13 近藤壱成

DF 2 田頭亮太

DF 14 菊地健太

DF 25 中野力瑠

MF 6 米原秀亮

MF 7 西村恭史

MF 17 山中惇希

MF 20 下川太陽

FW 32 河田篤秀

監督

沖田優