福島vs群馬 スタメン発表
[5.6 J3第12節](とうスタ)
※13:55開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 13 宮崎智彦
MF 37 由井航太
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 29 石井稜真
控え
GK 31 安西駿
DF 17 藤谷匠
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 20 城定幹大
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 35 玉城大志
DF 43 野瀬翔也
MF 8 山内陸
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
FW 9 青木翔大
FW 11 加々美登生
FW 38 小西宏登
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優
※13:55開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 13 宮崎智彦
MF 37 由井航太
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 29 石井稜真
控え
GK 31 安西駿
DF 17 藤谷匠
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
MF 38 粟野健翔
FW 20 城定幹大
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 35 玉城大志
DF 43 野瀬翔也
MF 8 山内陸
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
FW 9 青木翔大
FW 11 加々美登生
FW 38 小西宏登
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優