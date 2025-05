ナゲッツがゴードンの決勝3Pで劇的勝利…ヨキッチが42得点22リバウンドの大暴れ

5月6日(現地時間5日)にペイコム・センターで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦が行われ、4位のデンバー・ナゲッツが1位のオクラホマシティ・サンダーと対戦した。

8点リードで迎えた第1クォーター残り4分7秒から連続得点を献上。同点に追いつかれると、終盤に1本のフリースローを決められ、26-27と1点ビハインドで最初の12分間を終えた。第2クォーターは常に追いかける展開。50-60と突き放された。

第3クォーターは残り4分36秒に14点差まで広げられたものの、ニコラ・ヨキッチ、アーロン・ゴードン、ジャマール・マレー、ラッセル・ウェストブルックの連続得点で反撃。同52秒には古巣対戦のウェストブルックが3ポイントを沈め、5点差まで詰め寄った。

最後の12分間も相手に食らいつくと、試合終了残り1分7秒にヨキッチの3ポイントで114-115と1点差に迫った。再び3点差となったあとの同10秒にゴードンがフリースロー2本を沈めたのに対し、直後に相手は2本とも失敗。最後のオフェンスでウェストブルックのパスを受けたゴードンが3ポイントを射抜き、121-119で劇的勝利を収めた。

白星スタートを切ったナゲッツは、ヨキッチが42得点22リバウンド6アシスト2ブロック1スティールの大暴れ。ゴードンが22得点14リバウンド、マレーが21得点6リバウンド6アシスト、ウェストブルックが18得点、クリスチャン・ブラウンが11得点13リバウンドの活躍を見せた。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 119-121 デンバー・ナゲッツ



OKC|27|33|30|29|=119



DEN|26|24|35|36|=121

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER 🤯 pic.twitter.com/fxV2ReRPZA

- NBA (@NBA) May 6, 2025