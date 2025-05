AKB48が5日、東京ガーデンシアターにて「AKB48 20th Year 春コンサート2025 〜これからだ 未来作ろうじゃないか︖〜」を開催した。 今年12⽉で結成20周年を迎えるAKB48。4⽉2⽇に20周年イヤー第1弾シングル『まさかのConfession』をリリースし、メモリアルイヤーを彩る第2弾イベントとなる本公演では、「AKB48第21期⽣オーディション」の開催、全国5都市を廻る20

