モデル・タレントのマギーさんがインスタグラムを更新。フェラーリの運転席に座るカットなど14枚の写真を公開しました。

4月30日に、イタリアのフェラーリ本社を訪れたことを報告していたマギーさん。この日は「Photo dumps from the day(その日の写真)」と書き出し、フェラーリの写真を14枚、タイトル付きで投稿しました。









マギーさんは「Soaked in nothing but Ferrari - which I loved every minute(フェラーリに夢中になって、毎分楽しんだ)」と、心境を綴ると、真っ赤なフェラーリSF90XXを笑顔で見つめる写真をアップ。









続けて、歴代のF1マシーンがずらりと並べられた写真を投稿したマギーさん。









マギーさんは、SF90の運転席に座り、ステアリングを握っている姿も披露。









他にも様々なフェラーリの画像をアップしたマギーさん。









また、"Fiorano Circuit"を眺めるバックショットや、1950年にエンツォ・フェラーリが最初の社員食堂を作った場所にある"Ristorante Cavalino"で、鏡越しの自撮りショットを投稿するなど、コメント通り、フェラーリに夢中になって、楽しんでいる様子を投稿しました。









