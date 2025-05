内田彩が、アーティストデビュー10周年を記念したニューアルバム『Re:birthday』を、自身の誕生日である7月23日にリリースする。

本情報は、5月5日に内田の地元である群馬県 高崎市文化会館 大ホールで開催した、群馬県のマスコットキャラクター ぐんまちゃんとの公演『AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE』で発表されたもの。同イベントでは群馬電機『呼び込み君』とのコラボ商品『時間だよ!おしらせとうばん 内田彩×呼び込み君 特別仕様 ver.』の発売も発表。内田が同メロディを歌う録音メッセージなどが収録され、本日より期間限定受注を開始している。

今作には、2024年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」のほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲が収録される。

また、今作は通常盤とMV集が付属する初回限定盤に加えて、10周年記念セットの3形態で発売。10周年記念セットにはCDに加えて、2月23日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催し、持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露したコンプリートライブ『AYA UCHIDA Complete TOUR ~marble~ にぎやかな10周年』side A、side Bの模様を収めたBlu-ray2枚組と、2つの異なるアクリルスタンドが付属するセットで発売される。

さらに、10周年を締めくくるファイナルライブを、9月15日に神奈川 関内ホール 大ホールにて開催。同公演は昼夜異なるコンセプトで、昼公演を2015年5月23日に五反田ゆうぽうとホールで開催した1stライブを再演する『AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ~アップルミント Baby, Are you ready to go?~』、夜公演は10周年を締めくくる『AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ~Re:birthday~』と題し、本日よりアルバム『Re:birthday』購入者を対象とした最速チケット先行がスタートしている。

(文=リアルサウンド編集部)