ÂôÂ¼°ì¼ù¤Î¼¡ÃË¡¦¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤Æ¤ë¡ª¡×°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ËÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿Âç´¿À¼
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÂôÂ¼°ì¼ù¤Î¼¡ÃË¡¦ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤¬¡¢5·î6Æü¤Ë¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂôÂ¼°ì¼ù¤Î¼¡ÃË¡¦¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¡Ë
¡¡TGC¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¹ð¤²¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖTGC KAGAWA SPECIAL COLLECTION¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌîÂ¼¤Ï¡¢Çò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë3ÃÊ¥Õ¥ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÄ¶¸ÄÀÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊâ¤¯¤È¡¢ÀèÃ¼¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¹áÀî¤Î´ÑµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï2003Ç¯11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÂè38²ó¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëTGC¡£½é¤Î¹áÀî¸©¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¡ØTGC ¹áÀî 2025¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈFrontier¡É¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¹áÀî¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ»Í¹ñºÇÂçµé¤Î»ÜÀß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹áÀî¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¤Û¤«¡¢STU48¡¢FRUITS ZIPPER¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»Ê²ñ¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÃæÀî°ÂÆà¡£
¡Ê¡Ø¥»¥È¥é¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC ¹áÀî 2025¡Ù/ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë