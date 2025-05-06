[5.6 J3第12節](春野陸)

※14:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 2 吉田知樹

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 15 小林里駆

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 24 岡澤韻生

MF 26 須藤直輝

FW 9 新谷聖基

FW 18 東家聡樹

控え

GK 1 黒川雷平

DF 5 田辺陽太

DF 25 今井那生

MF 6 宇田光史朗

MF 7 金原朝陽

MF 10 佐々木敦河

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 11 小林心

監督

秋田豊

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 3 井林章

DF 99 附木雄也

MF 6 長谷川隼

MF 17 牧山晃政

MF 24 上野輝人

MF 33 河上将平

MF 90 後藤優介

MF 96 吉田陣平

FW 23 岩岸宗志

控え

GK 1 今村勇介

DF 35 左合修土

DF 55 藤井葉大

MF 8 森勇人

MF 10 川西翔太

MF 13 前川大河

MF 15 岩本和希

MF 60 森川裕基

FW 22 大野耀平

監督

米山篤志