高知vs讃岐 スタメン発表
[5.6 J3第12節](春野陸)
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 15 小林里駆
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
DF 25 今井那生
MF 6 宇田光史朗
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 11 小林心
監督
秋田豊
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 3 井林章
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 17 牧山晃政
MF 24 上野輝人
MF 33 河上将平
MF 90 後藤優介
MF 96 吉田陣平
FW 23 岩岸宗志
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
DF 55 藤井葉大
MF 8 森勇人
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 60 森川裕基
FW 22 大野耀平
監督
米山篤志
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 15 小林里駆
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
DF 25 今井那生
MF 6 宇田光史朗
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 88 工藤真人
FW 11 小林心
監督
秋田豊
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 3 井林章
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 17 牧山晃政
MF 24 上野輝人
MF 33 河上将平
MF 90 後藤優介
MF 96 吉田陣平
FW 23 岩岸宗志
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
DF 55 藤井葉大
MF 8 森勇人
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 60 森川裕基
FW 22 大野耀平
監督
米山篤志