(MCU)映画『サンダーボルツ*』に、アメリカ本国で異変が生じている。劇場公開後はじめての週末を終えて、マーベル・スタジオは「前代未聞」ともいうべき奇策プロモーションを展開中だ。

この記事には、『サンダーボルツ*』の重大なネタバレが含まれています。

©2025 MARVEL タイトルが『ニュー・』に?

2025年5月2日に日米同時公開を迎えた『サンダーボルツ*』は、週末3日間で米国興行収入7,430万ドル、世界興収1億6,040万ドルというヒットを記録。批評家や観客の評価もすこぶる高く、MCU映画としてはまさに“会心の一撃”となった。そして月曜日(5日)、マーベル・スタジオは本作最大の秘密であった「*(アスタリスク)」の意味を全面解禁したのである。

映画のラストシーンでは、サンダーボルツのメンバーがヴォイドの脅威を防いだあと、CIA長官・ヴァルが記者たちを前に「彼らがニュー・アベンジャーズです」と紹介。エンドロールでは世間の動揺が示唆されるなか、映画のロゴが『Thunderbolts*』から『*The New Avengers』に変化する仕掛けが用意されていた。なんと、マーベル・スタジオはこれを現実でもやっているのである。

マーベル・スタジオの米公式SNSでは、すでにタイトルを『*The New Avengers』に差し替えたビジュアルのほか、フローレンス・ピューら出演者たちが『サンダーボルツ*』のポスターからタイトル部分をはがすと新タイトルが表れるという映像も公開されている。

また、や、、、といったプレミアムフォーマット上映にも『*The New Avengers』バージョンのビジュアルが登場。チケット予約サイト・のビジュアルにも新バージョンが用意されているほどの入念ぶりだ。

ディズニー/マーベル・スタジオはこれをオンラインだけでなく現実にも取り入れており、ロサンゼルスの巨大看板もタイトルを『*The New Avengers』に変更。今後数日間のうちに、600以上の映画館でも新バージョンのポスター&スタンディに差し替えられる予定で、IMAXやドルビーシネマなどではデジタルのディスプレイ&スタンディにも変更が施される。

The billboard for ‘THUNDERBOLTS*’ has officially been changed to ‘THE NEW AVENGERS’