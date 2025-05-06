TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦Ìë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÃË½÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¤¤¤­¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¡Ö¸µÉ×¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È½÷À­¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ­¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡´±¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¸¼´Ø¤Ë¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Áë¤ò³ä¤Ã¤ÆÉô²°¤ÎÃæ¤ØÆþ¤ê¡¢¢§30Âå¤«¤é40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤È¡¢¢§20Âå¤«¤é30Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À­¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½÷À­¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½ý¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï»àË´¤·¤¿ÃËÀ­¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼¼Æâ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢²È¤òË¬¤ì¤¿½÷À­¤¬²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£