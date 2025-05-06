¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¤«¤é11Ç¯¡Ä25ºÐ½÷Í¥¡¢ÅìÊõÂç¥¹¥¿¡¼¡õÂç¸æ½ê´ÆÆÄ¤Èà¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¼¡²óºî¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ß¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
Netflix±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(25)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£Netflix±Ç²è¡Ö¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¶½Ê³¤È¶¦¤Ë°µÅÝ¤µ¤ìÂ¸µ¤¬¤¹¤¯¤à¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢Èõ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Èõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¤ÈÈõ¸ý´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡×(ÅìÊõ)¤Î¥´¥¸¥é¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢±Ç²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡±Ç²è¤ÇÂç¸¶¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Î¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡¦ÆóµÜ½Õ¹áÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ó¤ÊÈõ¸ýÁÈ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·´´ÀþÂçÇúÇË¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬ºâ»º¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¥´¥¸¥é¤Î¼¡²óºî¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥Çµ¤Á¤ã¤ó¤Î½¼¼Â¤·¤¿¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤ò¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¤ß¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃÂê
¡¡Âç¸¶¤Ï¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDream5¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë10ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£14Ç¯¤ËÃ´Åö¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¤¬¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£Æ±Ç¯¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£