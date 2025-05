【モデルプレス=2025/05/06】5月4日〜6日、BMSGが過去に開催されたオーディション「THE FIRST(ザファースト)」「MISSIONx2(ミッションミッション)」「No No Girls(ノーノーガールズ)」各総集編を3夜連続でYouTubeプレミア公開する企画「THE AUDITION」の実施が決定。そこで、モデルプレスでは各オーディションの理解度を試す“検定”企画を実施。あなたは何問正解できる?【「No No Girls」編】

◆「No No Girls」検定 問題はこちら

◆HANAが誕生「No No Girls」って?

◆新オーディション「THE LAST PIECE」6月末からスタート

Q1 アーティストに求める3つの「No」は「No FAKE(本物であれ)」「No LAZE(誰よりも一生懸命であれ)」ともう1つは?Q2 2次審査でNAOKOがちゃんみなに言われた言葉は?Q3 KOHARUが4次審査でちゃんみなに言われた言葉で空欄に当てはまる言葉は?「〇〇するために生まれてきた」Q4 最終審査が行われた会場は?Q5 ちゃんみなが語った、最終審査のソロ審査の審査基準は?BMSGがプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」。最終審査「No No Girls THE FINAL」は満員のKアリーナ横浜で開催され、YouTube配信の最大同時接続者数が56万人を超えるなど大きな話題を呼んだ。同オーディションから誕生したHANA(ハナ)はB-RAVE(BMSG傘下の新マネジメント組織)に所属し「ROSE」(4月2日配信リリース)でメジャーデビューを果たした。BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループが誕生する同オーディション。トレーニー(育成生)として活動してきたRUI(ルイ)・TAIKI(タイキ)・KANON(カノン)が参加するほか、19歳以下の男性を対象に応募者を募集した。6月末よりTBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)にて放送されることが発表されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】