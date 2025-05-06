£Ó£Ë£Å£´£¸¡¡£³£°»þ´Ö£Ô£Ö¤Ç²Æ¥Ä¥¢¡¼È¯É½¤È¸¦µæÀ¸£²¿Í¤¬¾º³Ê¡¡¾¾Àî¤ß¤æ¡Öº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¡¦±É¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¸½½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼£µ£¶¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢£´¤«¤é£µÆü¤Þ¤Ç£²Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡¡£³£°»þ´Ö£Ô£Ö£²£°£²£µ¡Á½Õ¤ÎÂçÊ¸²½º×£Ó£Ë£Å¡Ê¥µ¥«¥¨¡Ë¤Îºù¤Ï¤Þ¤ÀËþ³«¡ª¡ª¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£²£¸»þ´Ö¤ËÅÏ¤ëÄ¹»þ´ÖÇÛ¿®¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢£³£°»þ´ÖÇÛ¿®¤Ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÏºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ô£é£ã£ë¡¡£ô£á£ã£ë¡¡£ú£á£ã£ë¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö£Ó£ô£á£î£ä¡¡£â£ù¡¡£ù£ï£õ¡×¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡Ö£±£°Ç¯ºù¡×¤È¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þà³Ø¹»áàºùá¤ò°Õ¼±¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÇÛ¿®Æâ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢²Î¼«Ëý¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Áª¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥½¥í¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢£²£³»þ£³£°Ê¬¤´¤í¤«¤é¤Ïà¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¸ø±éá¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î³Ø¹»¤Î¤Ò¡¦¤ß¡¦¤Ä♡¡ÊÌë³°³èÆ°¡Ë¡×¤òÇÛ¿®¡£¾®³Ø£¶Ç¯»þ¤Ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢Àõ°æÍµ²Ú¡¢¾åÂ¼°¡Í®¹á¤Î£³¿Í¤Ï¡¢£±£°Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ø¤Î½é½Ð±é¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¡££¸·îËö¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¿û¸¶çýÜ¿¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ä¥¢¡¼¡££³Ç¯Ï¢Â³¡¢ÀçÂæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏ¸µ¡¦ÀçÂæ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Ë´¶¼Õ¡£½é¤á¤Æ²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤ë·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î°æ¾åÎÜ²Æ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂåÉ½¡¦óîÆ£Å¯Ìé¤¬ÅÐ¾ì¡£¸½ºß¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸·à¾ì¤Ç¾å±éÃæ¤Î¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡×¸ø±é¤ò£µ·î£³£°Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¡¢¸¦µæÀ¸¤¬Ãæ¿´¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ©Éþ¤Î²ê¡×¸ø±é¤òÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤¦±éÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¿·¤¿¤Ë£±£²´ü¡¦£±£³´ü¸¦µæÀ¸Ãæ¿´¤Î¡Ö²ÄÇ½À¤³¤½¤¬Ì¤Íè¡×¸ø±é¤ò¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£±£²´ü¸¦µæÀ¸¤Î¾¾Àî¤ß¤æ¤¬¥Á¡¼¥à£Ó¡¢Ä¹Ã«Àî²í¤¬¥Á¡¼¥à£Å¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¾¾Àî¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¾º³ÊÈ¯É½¤Ç¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼¡¤Ï¾º³Ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¿´î¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥à£Ó¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢º£¤«¤é¤ï¤¯¤ï¤¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ã«Àî¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥à£Å¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ£Ó£Ë£Å£´£¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤ß¤ä¤Ó¡¼¤à¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¸µµ¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£