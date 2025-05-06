Àîºê»Ô20ºÐ½÷À°ä´þ»ö·ï¡¡ÂáÊá¤ÎÃË¤Ï½÷À¹ÔÊýÉÔÌÀ6Æü¸å¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°ÙÇ§¤á¤ë¡¡·Ù»¡¤Ï¶¯À©ÁÜºº¤Ê¤É¹Ô¤ï¤º¡¡º£Ç¯4·î¤ÎÁÜº÷¤Ç°äÂÎÈ¯¸«¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
Àîºê»Ô¤Ç20ºÐ¤Î½÷À¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿6Æü¸å¡¢ÃË¤¬·Ù»¡¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ø¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çò°æ½¨À¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤Î¼«Âð¤Î¾²²¼¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ºê¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯12·î9Æü¤«¤é·Ù»¡¤Ë9²óÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÇò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«ÂðÉÕ¶á¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯12·î20Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿6Æü¸å¤Ë·Ù»¡¤¬Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤¿ºÝ¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤¬12·î12Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¡Ö²È¤ÎÁ°¤ä²¬ºê¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯Å¹¤ÎÁ°¤Ç¤¦¤í¤Ä¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¶¯À©ÁÜºº¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£