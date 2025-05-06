¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡ÖºîÀï¤Î¶¯²½¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¡¡¥¬¥¶Á´ÅÚ¤òÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÆâ³Õ¤¬¾µÇ§
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶Á´ÅÚ¤òÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤ò¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÆâ³Õ¤¬¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤â¡ÖºîÀï¤Î¶¯²½¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢4Æü¤«¤é5Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿³ÕµÄ¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶Á´ÅÚ¤òÀ©°µ¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Î´ü´ÖÀêÎÎ¤¹¤ë·×²è¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤â¡ÖºîÀï¤Î¶¯²½¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö½»Ì±¤Ï¼«¤é¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢·×²è¤Ë¥¬¥¶¤Î½»Ì±¤òºÆ¤ÓÆîÉô¤Ø¤È¶¯À©ÂàÈò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæÅìÎòË¬¸å¤Ë¡¢·×²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÀïÆ®³ÈÂç¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²óÅú¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¬¥¶¤Î½»Ì±¤Ïµ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿©ÎÁ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¬¥¶¤Ø¤Î¿©ÎÁ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¡Ö»Ù±çÊª»ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ï¥Þ¥¹¤ò²ð¤µ¤º¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿ÀÆàÀî,
³ùÁÒ,
Ë¡Í×,
Áòµ·,
°ÖÎîº×,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÆÁÅç