【FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025】 5月6日 東京開催 会場:大手町プレイス ホール&カンファレンス 5月10日 大阪開催予定 会場:梅田サウスホール

フロム・ソフトウェアが5月6日に開催中のイベント「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025 TOKYO」にて、カプセルトイ自販機で「ELDEN RING オリジナルアクリルチャーム」合計12種、「ELDEN RING NIGHTREIN オリジナルアクリルチャーム」が販売されている。

製品は両作で登場するジェスチャーなどをモチーフとしたもので、1回400円で利用できる。後日事後通販も予定しているという。

(C) 1994-2025 FromSoftware, Inc. All rights reserved.