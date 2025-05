第1戦から延長に突入する熱戦…ニックスが20点差を逆転して敵地でセルティックスに勝利

5月6日(現地時間5日)にTDガーデンで「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス準決勝が行われ、3位のニューヨーク・ニックスが2位のボストン・セルティックスとの第1戦に臨んだ。

第1クォーターから激しいリードチェンジが繰り返され、2点ビハインドで迎えた第2クォーター開始5分13秒から連続得点を献上。2ケタ点差に広げられると、終盤に0-8のランを許し、45-61で試合を折り返した。

開始5分41秒に20点のビハインドを背負った第3クォーターだったが、ジョシュ・ハート、OG・アヌノビーの3ポイントシュートなどで追い上げ。ジェイレン・ブランソンも加勢し、75-84と9点差に詰め寄った。

第4クォーターは残り4分7秒からブランソンの2連続3ポイントで97-91と逆転。それでも、セルティックスの反撃に遭い、100-100の同点で48分間を終えた。

オーバータイムはアヌノビーの“3点プレー”でスタートすると、ミケル・ブリッジズの3ポイントで106-100と6点リード。残り1分16秒を最後に得点を与えず、108-105で逃げきった。

敵地で白星発進に成功したニックスは、アヌノビーとブランソンがともに29得点を記録。カール・アンソニー・タウンズが14得点13リバウンド、ハートが14得点11リバウンド、マイルズ・マクブライドが11得点、ブリッジズが8得点6リバウンド7アシスト2ブロック3スティールを挙げた。

■試合結果



ボストン・セルティックス 105-108 ニューヨーク・ニックス



BOS|26|35|23|16|5|=105



NYK|25|20|30|25|8|=108

OG dunk and the foul!

He's got 29… Knicks lead by 3 in OT on TNT. pic.twitter.com/g3s6OwGl9s

- NBA (@NBA) May 6, 2025