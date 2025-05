【FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025】 5月6日 東京開催 会場:大手町プレイス ホール&カンファレンス 5月10日 大阪開催予定 会場:梅田サウスホール

フロム・ソフトウェアは5月6日に開催中のイベント「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025 TOKYO」について、来場者多数により入場規制を実施している。同イベントの開催時間は19時まで。

イベントでは会場に空きが出次第随時入場しているが、場合によっては入場できない可能性もあるという。

