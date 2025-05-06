¿Æ²ñ¼Ò¶ÛÇ÷¤Î¤Ê¤«¡Ä Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¸òÎ®
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ÎÃÏ¾åÇÈ½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¸½¾ì¤Çà¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¿Í»öÉô¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÄË²÷¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÂÎ°é²ñ·Ïµ¤¼Á¤¬»Ä¤ëÂç´ë¶È¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¿Í¸«Î÷¡Ê¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿¿ÌîÄ¾¸Ê¡ÊÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ë¤¬¡¢¿Í»öÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÆñÂê¤ò¼¡¡¹¤È²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±éºî¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï£²·î²¼½Ü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Õ¥¸¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎËÜ¼Ò¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Æ±ºî¤Ï¡Ö½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶õ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÔÆâ¤ÎÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎËÜÇ¯ÅÙÆþ¼Ò¤Î¿·¿Í¸¦½¤¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¢¤ë»þ¡¢¥Õ¥¸¤Î¸¦½¤Ã´Åö¼Ò°÷¤¬¿·¿Í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¾¾ÅÄ¤é¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¥Á¡¼¥à¤Î¸µ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¡£¡Ö¡Ê¥Õ¥¸¤¬¡ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿¿·¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ïµ¤¤µ¤¯¤Ë±þ¤¸¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¥¥ã¡¼¡ª¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¡£¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡Ö¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ï£²£°£²£µÇ¯£³·î´üÄÌ´ü¤Ç½é¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡££¶·î¤Î³ô¼çÁí²ñ¸å¤Ë¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ¼èÄùÌò¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í»ö·Ï¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿à¤Û¤Î¤Ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤¬Ìþ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£