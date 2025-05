元光GENJIの大沢樹生(56)が6日、インスタグラムを更新。佐藤アツヒロ(51)と20年ぶりに再会し、都内を、ほろ酔いで歩きながら語り合う動画を投稿した。

動画の中で、大沢は佐藤に「アツヒロさんは、全く変わらずでした…ルックスも中身も。ちょっと植毛してるけど」とツッコみ。佐藤は「してません!! してません!! 髪の毛が多くて、まだすいています」と切り返しつつ「敬語もやめました。大人の付き合いをしています」と笑顔で答えている。

現在、WOWOWでは、光GENJIが解散して30年がたった今、デビュー当時、メンバー最年少の13歳だった佐藤が、元メンバーを実際に訪ねて行くドキュメンタリーシリーズ「7S.T.A.R.S.〜7つの答え〜 佐藤アツヒロが繋ぐ光GENJIの現在(いま)」が放送されている。

大沢は「想えば昨年の春頃にアツヒロ_敦啓から直接WOWOW,7STARS企画の話しをもらった もちろん受けるつもりでOK! でも9月の収録前に一度アツヒロ_敦啓に直接会いたかった」と、佐藤と再会した経緯をつづった。

その上で「そして2024年6月12日にアツヒロ_敦啓と再会 2人でごはん食べてサシ飲みの帰り道のmovie」と動画について説明。「当時,自分は脱退というかたちでグループを去った。思えば自分のファン,元メンバーのファンの方々に辛い想いをさせてしまった。そして今,その償いというか御恩返しがしたくアツヒロ_敦啓の思いに賛同している」と「7S.T.A.R.S.〜7つの答え〜 佐藤アツヒロが繋ぐ光GENJIの現在(いま)」に出演した経緯を明かした。

6月15日にWOWOWで放送される第6話には、大沢のほか赤坂晃(51)山本淳一(53)も出演することが発表されている。大沢は「おかげで晃ともラジオ番組を一緒にできたり…この先どうなるのか? 分からないけど過去を大切にしながら,未来に期待を持ち楽しんで進んでいきたい。thank you アツヒロ_敦啓 thank you 晃」と感謝の思いをつづった。