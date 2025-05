雄大な自然と地域の食文化を満喫！ニセコ ディスカバリーサイクリング2025

2025年6月14日(土)、北海道・ニセコエリアを舞台に、雄大な自然と地域の食文化を満喫できるファンライドイベント「ニセコ ディスカバリーサイクリング2025」が開催されます。

ニセコ ディスカバリーサイクリング2025

開催日 :2025年6月13日(金)〜15日(日)

エントリー締切:5月16日(金) 定員はカテゴリーによって異なります。

主催 :一般社団法人 HOKKAIDO EVENTS

主管 :公益財団法人日本自転車競技連盟、北海道自転車競技連盟、

ニセコクラシック実行委員会

公認 :UCI(国際自転車競技連合)

競技種目/イベントカテゴリー:

6月13日(金)チームリレー(倶知安町) ※国内初開催

6月14日(土)タイムトライアレース(共和町)

6月14日(土)サイクリング 55km/100km(倶知安町、共和町、泊村、神恵内村、積丹町、赤井川村、仁木町、余市町)

6月15日(日)ロードレース 80km/140km(倶知安町、ニセコ町、蘭越町、共和町)

同イベントは、UCI(国際自転車競技連合)グランフォンドシリーズに認定された自転車ロードレース「ニセコクラシック」の前日に行われる関連イベントであり、競技志向ではなく、初心者からベテランまで幅広い層が気軽に参加できるサイクリングイベントです。

参加者は、後志(しりべし)地域の自然豊かなルートを走りながら、北海道・後志地域ならではの文化や風景、そして食を体感することができます。

また、2026年には同地域において「UCIグランフォンド世界選手権大会」が開催予定であり、世界50カ国以上からのサイクリストがニセコに集う国際的な舞台となります。

本大会に向けた地域一体の盛り上がりの一環としても、ニセコ ディスカバリーサイクリングは重要な位置づけを担っています。

すでにパウダースノーの聖地として世界に名を知られるニセコですが、サイクリングを通じてグリーンシーズンの魅力も発信し、北海道全体、そして後志地域の豊かな自然と観光資源を広く国内外へ届けることを目指します。

2024年サイクリングの様子2

【サイクリングコース紹介】

■100km 積丹ブルーの世界へ!山も海も温泉も満喫ライド(募集中)

倶知安町、共和町、泊村、神恵内村、積丹町を通過し、「岬の湯しゃこたん」で温泉や食事を楽しむコース

中学生以上が参加可能

■55km 余市 ジンギスカンを楽しむグリーンカントリーライド(募集中)

倶知安町、赤井川村、仁木町、余市町を通過し「似鳥観光果樹園」で生ラムジンギスカンを楽しむコース

小学5年生から参加可能

■備考

このサイクリングコースはスタートからフィニッシュまで一方通行(One Way)コースです。

フィニッシュ地点に到着後はニセコひらふまで自転車と参加者を送迎するサービスが含まれています。

※コース図など詳細は公式WEBページをご参照ください

お申し込みは5月16日まで、エントリーは公式WEBページより承ります

【ゲストライダー】

Beki

YUKARI

あむ

三船 雅彦

