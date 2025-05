とんかつ専門店「かつ吉」は、「かつ吉」の夏季限定メニュー『特製梅だれとんかつ定食』を、2025年5月1日(木)より夏季限定で提供します。

※かつ吉渋谷店・かつ吉日本橋高島屋S.C.店・かつ吉新丸ビル店・かつ吉日比谷国際ビル店での限定販売

とんかつ専門店かつ吉『特製梅だれとんかつ定食』

とんかつ専門店「かつ吉」は、「かつ吉」の夏季限定メニュー『特製梅だれとんかつ定食』を、2025年5月1日(木)より夏季限定で提供。

※かつ吉渋谷店・かつ吉日本橋高島屋S.C.店・かつ吉新丸ビル店・かつ吉日比谷国際ビル店での限定販売

夏季限定「梅だれとんかつ定食」

特製梅だれとんかつ定食は2025年で販売6年目を迎える商品です。

2019年かつ吉日本橋高島屋S.C.店で開発され人気商品となり、その後渋谷、丸の内、日比谷店にて販売を開始。

無農薬、無化調の紀州産減塩梅干しを使う安心安全の美味しさを、伝統のとんかつと一緒に楽しめます。

1. こだわりの梅干し

世界農業遺産登録地である『和歌山県日高郡みなべ産の紀州南高梅』を使って作ります。

畑・自然を大切にする農業を行っていて、保存料無添加、使用する塩は瀬戸内産と徹底的に安全にこだわる梅干しです。

3%の減塩タイプを選んでいます。

2. 天然の調味料だけ

こだわりの減塩梅干しに天然調味料で味を調え、夏野菜のみょうがを加えます。

フルーツのような甘みと程よい酸味。

みょうがと一緒に夏の風味を堪能下さい!

3. 料理長秘伝のレシピ

梅干しの甘くて優しい味わいを生かす特製レシピ。

古き良き日本の伝統であります「梅肉」を料理長秘伝のレシピで仕上げています。

定食に付きます青じそご飯や、八丁味噌の赤出汁も、すべてを無化調製法で仕上げます。

美味しくて体に優しい、そして食を通じて美しくなるお料理を目指していきます。

4. 販売価格

特製梅だれとんかつ定食 青じそご飯、八丁味噌の赤出汁、サラダ、お漬物付き(税込み)

※数量限定です。

国産銘柄豚ロース:[120g]2,800円 [150g]3,100円

国産銘柄豚ひれ :[120g]3,000円 [150g]3,300円

5. 販売期間

2025年5月1日(木)〜9月30日(火)

※猛暑が長引いた場合は販売期間を延長する場合があります。

6. 販売店舗

(1) かつ吉渋谷店[2025年6月14日にて一時閉店]

東京都渋谷区渋谷3-9-10 KDC渋谷ビルB1F

(2) かつ吉新丸ビル店

東京都千代田区丸ノ内1-5-1 新丸の内ビルディング5F

(3) かつ吉日比谷国際ビル店[土日祝定休]

東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビルディングB1F

(4) かつ吉日本橋高島屋S.C.店

東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館6階

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無農薬、無化調の紀州産減塩梅干しを使う安心安全の美味しさ!とんかつ専門店かつ吉『特製梅だれとんかつ定食』 appeared first on Dtimes.