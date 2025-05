ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、届いた手紙や学校からのお知らせをしまうこともできる、ディズニーデザイン「ポストのような卓上収納ボックス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ポストのような卓上収納ボックス」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:7,990円(税込)

サイズ:幅25.5、奥行17、高さ19cm

主材:MDF(繊維板<ラッカー塗装>)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

フラップ扉の手紙をイメージしたアートがポイントの、ポストのような卓上収納ボックス。

空間になじみやすいナチュラルなデザインが可愛く、手紙やDM、学校のプリント管理に便利です!

前面のフラップ扉、背面のポケット、両方に収納できるのも魅力的☆

デザインは「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインの収納ボックス。

濃いブラウンと黒の配色使いがシックでオシャレ!

フラップ扉には、お手紙を書いている「ミッキーマウス」の姿に、切手やスタンプなどのアートも描かれています。

くまのプーさん

「くまのプーさん」の収納ボックス。

クリーム色がベースで、フラップ扉のグリーンがアクセントに☆

フラップ扉には、ユニークなポーズでお手紙を書いている「くまのプーさん」のかわいい姿がデザインされています。

それぞれ、前面のフラップ扉内はハガキやA5サイズなどの小さなものの収納にぴったり。

扉付きなので見た目もすっきりとしています。

背面ポケットはA4サイズに対応。

封筒まで入るゆとりあるサイズで感です。

お子様のいるご家庭では、学校のお便りや提出物の指定席にしてもOK!

書類を1箇所にまとめられるので、紛失も防げます。

ポスト風デザインがかわいさ満点◎

届いた手紙や学校からのお知らせをしまうこともできる、ディズニーデザイン「ポストのような卓上収納ボックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

