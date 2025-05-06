ÇË²õ¤µ¤ì¤¿iPhone¤¬àÈÈ¿Íá¤Î»Ñ¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡½¡½¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»´·à¤Ë5.1Ëü¿Íº¤ÏÇ¡Ö¤¨¤§...¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Î¾å¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤é ¥«¥é¥¹¤ËÆÍ¤Ä¤«¤ì¤Æº£¤³¤ì¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿àiPhone¤ÎÈá·àá¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎRe:¤¦¤¹¤·¤ª¡Ê@utthi_sub¡Ë¤µ¤ó¤ÎiPhone¡£
2025Ç¯4·î24Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÆº¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¡¢±Õ¾½Ï³¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤À¡£
¤Ò¤Ó³ä¤ì¤òÃæ¿´¤Ë¾åÉô¤Î°ìÉô¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë¡£¤½¤Î·Á¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤½¤Î»´¾õ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿àÈÈ¿Íá¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç......¡£
¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï5Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¨¤§...¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©www¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«¥«¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê·ÁÀ¸À®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
¡Ö¥«¥é¥¹¤ÎÌæ¾Ï¤Þ¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë......¡×
¡Ö¸°¥Þ¡¼¥¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥«¥é¥¹¤¬Àú¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÁð¡×
¡Ö¤¹¤²¤¨Àú¤ê´é¤Î¥«¥é¥¹¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤ó¡×
¡Ö¼«¤é¤Î±Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¡£¡×
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦Re:¤¦¤¹¤·¤ª¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Î¾õÂÖ¤ÏÍ§¿Í¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ²È¤Ëµ¢¤ê¥Æ¡¼¥×¤ÇÊä¶¯¤·¤¿Ä¾¸å¡£¤³¤ÎiPhone¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¥±¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿·ÉÊ¤è¤ê¹â¤¤½¤ÍýÂå¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á½èÊ¬¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¹ØÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¸½Âå¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢¥«¥é¥¹¤â²èÌÌ¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë