¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè28²ó¡¡¶äºÂ¤Î¥Ñ¥ó²°¤ÇÁðµÈ¤é¤·¤¿Í¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¡¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè28²ó¤¬¡¢7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÁ´°÷Èþ·Á¤¹¤®¤ë¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡ª
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£Âè28²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤¢¤ëÆü¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¶äºÂ¤Î¥Ñ¥ó²°¤ÇÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤é¤·¤¿Í¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£Ä«ÅÄ²È¤Ç¤Ï¡¢¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤ä¤í¤¦¤ÈÏÃ¤¹³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤¿¤Á¡£Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î¹ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢Íö»Ò¤Ï±©Â¿»Ò¤ËÎ¾¿Æ¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÁ´°÷Èþ·Á¤¹¤®¤ë¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡ª
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£Âè28²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤¢¤ëÆü¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¶äºÂ¤Î¥Ñ¥ó²°¤ÇÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤é¤·¤¿Í¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£Ä«ÅÄ²È¤Ç¤Ï¡¢¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤ä¤í¤¦¤ÈÏÃ¤¹³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤¿¤Á¡£Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î¹ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢Íö»Ò¤Ï±©Â¿»Ò¤ËÎ¾¿Æ¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£