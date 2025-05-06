¿¬Èø¤¬¤Á¤®¤ìÂÎ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡¢¶§Ë½¤ÊÌîÎÉÇ¤òÊÝ¸î¡¡¡Ö¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼¤Ç¤â°ì´î°ìÍ«¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×
¡Ö¿Í´Ö¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î»Ò¤«¤é¤·¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¿Í´Ö¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¡¢²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Æ¡¢·®¾Ï¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤Æ¡£¡£
ÊÝ¸î¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤«¤é¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ÏÊÝ¸î¤·¤Æ5Æü¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÝ¸î¤·¤ÆÈ¾Ç¯¡¢¤Þ¤À¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼°Ò³Å¤¹¤ëÇ¤µ¤ó
¶§Ë½¤ÊÌîÎÉÇ¤µ¤ó¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢Æ°²è¤È¤È¤â¤ËInstagram¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡ÖÊÝ¸îÇ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ ¤Æ¤£¡¼¤ë¡¼¤à¡×¤µ¤ó¡Ê@sharehouse.t_room¡Ë¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é°Ò³Å¤¹¤ëÇ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃË¤Î»Ò¡£¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó¤Ï2024Ç¯11·î5Æü¡¢¿¬Èø¤ò¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éµÞ¤¤çÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ«¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¤¬µ¢Âð¸å¤Ëà¤³¤ì¤Ï¿¬Èø¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©á¤È²èÁü¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¥¥¸ÇòÊÁ¤Î»Ò¤Î¿¬Èø¤ÎÀèÃ¼¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£³ÎÇ§¸å¤¹¤°¤Ë¼ç¿Í¤¬¤½¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¾ì½ê¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Í¼Êý¤«¤éÁÜº÷¤ò³«»Ï¡£Í¼Êý¤«¤é»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ìë¤Î¤´ÈÓ¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯Ç¤¿¤Á¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼þÊÕ¤Ï¼ç¿Í¤¬Á°¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌîÎÉÇ¤ä¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¦¤Á¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£ºÇ¸å¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¼ç¿Í¤¬»£±Æ¤·¤¿¾ì½êÉÕ¶á¤ò¸«²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢2Ç¯Á°¤Ë¿Æ»ÒÇ¤¿¤Á¤òÊÝ¸î¤·¤¿¸½¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¤´ÈÓ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë´ñÀ×Åª¤Ë²ñ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿¬Èø¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯8·îº¢¤«¤é¡ÄÃ¯¤âÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤³¤Ç±Â¤ä¤ê¤µ¤ó¤Ë¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢2024Ç¯8·î¤¯¤é¤¤¤Ë¿¬Èø¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤Á¤®¤ì¤½¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«´°Á´¤Ë¤Á¤®¤ì¤ÆÀèÃ¼¤¬ÀÖ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÌµÀÕÇ¤¤Ê±Â¤ä¤ê¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Ç¡¢ÌîÀ¸¤ÎÇ¤ÏÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î»Ò¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿2024Ç¯8·î¤Ë¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëTNR¡ÊTrap/Êá³Í¤·¡¢Neuter/ÉÔÇ¥µîÀª¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Return/¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤¹¡Ë¤ò¸Ä¿Í¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»Ò¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«Íè¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤â¤·Íè¤¿¤éÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÏ¢ÍíÀè¤âÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
8·î¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥±¥¬¤Î¸¶°ø¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬È¯¸«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¡¢¤Á¤®¤ì¤¿¿¬Èø¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼¤Î½ý¸ý¤Ï¤«¤µ¤Ö¤¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Êá³Í¤·¤¿ºÝ¤ÎÊá³Í´ï¤ÎÃæ¤Ï¡¢¤«¤¿¤Ö¤µ¤¬¤Ï¤¬¤ì·ì¤ÇÈá»´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤ò¤â¤é¤¤¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤³¤Î»Ò¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÎÉÇ¤À¤«¤é¸«¤Æ¤â¸«¤Ì¤Õ¤ê¡¢ÌîÎÉÇ¤ÎÊá¤Þ¤¨Êý¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤éÃ¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÊÝ¸î¸å¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó¤ÏµîÀª¡¢ÃÇÈø¡¢È´»õ¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤»õ¤¬4ËÜ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î»õ¤â»õÆù±ê¤¬¤Ò¤É¤¯Á´¤ÆÈ´»õ¤Ë¤Ê¤ê»õ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼ê½Ñ¤ÎºÝ¤Î½ÑÁ°¸¡ºº¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë°Û¾ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤Ç¥¨¥¤¥º¥¥ã¥ê¥¢¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Ç¯¤Ï¡¢8¡Á10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½Ã°å¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌîÎÉÇ¤ÏÁêÅö¤Ê¿Í´Ö·ù¤¤¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡©
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ç¡Ö¤Æ¤£¡¼¤ë¡¼¤à¡×¤µ¤ó¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó¤Ï¶§Ë½¤Ç¥Ö¥ë¥Ö¥ë¿Ì¤¨¡¢ÁêÅö¤Ê¿Í´Ö·ù¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¿Í¤«¤é¤´ÈÓ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¤´ÈÓ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤é¤´ÈÓ¤òÃÖ¤¤¤Æ¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¤«¤é¤¹¤ë¤È¤´ÈÓ¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ÆÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌîÎÉÇ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÊìÇ¤Ë·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¶µ°é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤Ï¶á¤Å¤¯¤Ê¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Í¤«¤é¤´ÈÓ¤ò¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¶§Ë½¤ÊÍýÍ³¤Ï¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤ÎÀ³Ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¤È¤Ë¤«¤¯·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¬Èø¤Î¥±¥¬¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤ï¤Ê¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Þ¤Ç·Ù²ü¤¹¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌîÎÉÇ¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ë²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¸½¾ì¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Ç¤ÏÁý¤¨¤¹¤®¤¿ÌîÎÉÇ¤ò¶î½ü¤·¤è¤¦¤ÈÄ®Æâ²ñ¤ÎÏ·¿Í¤¿¤Á¤¬Ç¤òµÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÀ¤Ç²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÌîÎÉÇ¤¬¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¶ì¾ð¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëÇ¤ÎµÓ¤ò»ÞÀÚ¤ê¥Ï¥µ¥ß¤Ç¤Á¤ç¤óÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»ä¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤Î»Ò¤â²¿¤«¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÃ±¤ËÊìÇ¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó¡£ÊÝ¸î¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º£¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¤«¤éÈ¾Ç¯¶á¤¯·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤À¤Ë¼ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ÈÅÜ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¤·¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ò¤Ê¤Ç¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤¤¡¢Áþ¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï¹¥¤¤Ê¤À¤±¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Í´Ö¤ÈÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÍÆë¤ì¤·¤¿¤éÎ¤¿ÆÍÍ¤ÎÊç½¸¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÄÇ¯ÎðÅª¤Ê¤³¤È¡¢¥¨¥¤¥º¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¤¦¤Á¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÍÆë¤ì¤·¤Ê¤¤ÌîÎÉÇ¤ÎÊÝ¸î¸å¤Ï¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÍÆë¤ì¤·¤Ê¤¤¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸µÌîÎÉÇ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Æ¤£¡¼¤ë¡¼¤à¡×¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤ÇÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸µÌîÎÉÇ¤À¤Ã¤¿»Ò¡£À®Ç¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÎ¤¿ÆÍÍ¤¬·è¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥¨¥¤¥º¤äÇò·ìÉÂ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤Ã¤È·è¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤áÀ®Ç¤Ð¤«¤ê¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Â¿Æ¬Êø²õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼«³è¤Ç¤¤ë¡Ê±Â¤ä¤ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡ËÀ®Ç¤ÏTNR¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏTNR¤âÌÂÏÇ¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç²æ¤¬²È¤Î¶á½ê¤ÏÇ¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£TNR¤ò¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤ë»Ò¤À¤±¤È·è¤á¡¢¿ÍÆë¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤âÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇTNR¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¿ÍÆë¤ì¤¹¤ë»Ò¡¢²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿ÍÆë¤ì¤·¤Ê¤¤»Ò¤Ê¤ÉÇ¤ÎÀ³Ê¤âÍÍ¡¹¡£¤¿¤À¿ÍÆë¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ëÇ¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÆë¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤Þ¤¿¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼¤Ê»Ò¤È°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¬¼«Ê¬¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÆë¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ã¤¯¤Ê¤¤À®Ç¤ÏÎ¤¿ÆÍÍ¤¬·è¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿ÍÆë¤ì¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ç¤Ç¤â¡¢¥Ç¥«¤¤¤È¸À¤ï¤ì¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£À®Ç¤³¤½¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ ¡þ¡¡¡¡¡þ
¡ÖÊÝ¸îÇ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ ¤Æ¤£¡¼¤ë¡¼¤à¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼ç¤ËÀ®Ç¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÊÝ¸îÇÌó50É¤¡£¼«Âð¼þ¤ê¤ÎÇ¤ÎÊÝ¸î¤ÈTNR¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ À²»Ò¡Ë