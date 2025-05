学生時代から英語に苦手意識があり、発音にも自信がない…という人も多いはず。しかし、スタンフォード大学・オンラインハイスクールで校長を務める星 友啓氏は「ネイティブ英語を目指す必要はない」と断言する。その理由とは?※本稿は、星 友啓『脳を活かす英会話 スタンフォード博士が教える超速英語学習法』(朝日出版社)の一部を抜粋・編集したものです。

世界の英語話者たちの

3分の2に共通する点とは

現在世界で英語を使っている人たちは約15億人と言われています(注1)。世界の80以上の国や地域で公用語の1つとされ(注2)、インターネットのコンテンツの半分が英語(注3)。言うまでもなく、英語は世界中で最も広く使われている言語です。

一方で、そのうちネイティブスピーカーと言われる英語を第1言語とする人たちの数は4億人程度。残りの11億人が、ネイティブでない人たちです(注4)。つまり、世界の英語話者の3分の2くらいはノン・ネイティブになるわけです。

