ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡·è¾¡ÅÀ¸¥¾å¤ÎËüÇÈ¡ÈÍîµå¡É¤Ë¶ì¸À¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éÊá¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£±¡Ý£°ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£µÆü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬ÇÔ°ø¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤ÏÎíÇÔ¤ÎÂÇÀþ¤è¤ê·è¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿±¦Íã¡¦ËüÇÈ¤Î¡ÈÍîµå¡É¡£¡Ö¥°¥é¥Ö¤Ë¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éÊá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Êá¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡ÊÅê¼ê¤¬¡Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¶õµ¤¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿»Í²ó£²»àÆóÎÝ¡£ÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÃæÀî¤Î±¦Íã¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÈôµå¤ËÂÐ¤·ËüÇÈ¤¬ÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤éÊáµå¤·¤«¤±¤¿¤¬¥°¥é¥Ö¤ÇÃÆ¤¤¤¿¡£µÏ¿¤Ï±¦±Û¤¨¤ÎÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö´·¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êá¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ì¤°¤é¤¤¡×¤È¿·¾±´ÆÆÄ¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î£±ÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤â¡ÈÅ·Å¨¡É¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤¤Ëº£µ¨£³Àï£³ÇÔ¡£¤¿¤À¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«Æ¨¤·¤Æµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¡£Á°²ó¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¤³¤Î¼Ú¤ê¤ÏÉ¬¤ºÊÖ¤¹¡£