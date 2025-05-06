櫻坂46『Addiction』（発売元：ソニー・ミュージックレコーズ／2025年4月30日発売）

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　櫻坂46の最新アルバム『Addiction』（アディクション）が、5月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位に。これで、2022年8月15日付『As you know?』に続く、2作連続・通算2作目の1位を獲得した。

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　また、初週売上17.3万枚で、2022年8月15日付『As you know?』の12.1万枚を超え、自己最高初週売上を記録した。

　本作は、櫻坂46の2ndアルバム。収録された新曲「Addiction」は二期生の藤吉夏鈴（ふじよし・かりん）と山崎天（やまさき・てん／崎＝たつさき）がWセンターを務め、グループ全員が楽曲に参加している。

　櫻坂46は、4月26日より全国5都市で11公演を行う「Sakurazaka46 5th TOUR "Addiction"」を開催中。

＜クレジット：オリコン調べ（2025年5月12日付：集計期間:2025年4月28日〜5月4日）＞