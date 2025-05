ももいろクローバーZ・玉井詩織が、新曲「君に100個言いたいことがあんだ」を5月6日午前0時より配信した。「君に100個言いたいことがあんだ」は、5月6日に東京・日本武道館で開催される<SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」>に向けて制作され、楽曲提供は中山美穂から菅田将暉やのんといった幅広いアーティストにも楽曲提供しているロックバンド・忘れらんねえよの柴田隆浩が担当した。本楽曲は“仲間愛”をテーマにした青春ロックナンバーになっているという。

▲「まわるきもち」ジャケット写真 ▲「まわるきもち」ジャケット写真

リリース情報

■「まわるきもち」

配信日時:5月7日(水)午前0時

事前登録(Pre-Add / Pre-Save): https://shiori.lnk.to/mawaru

作詞:玉置周啓

作曲:玉置周啓

編曲:MONO NO AWARE



■「君に100個言いたいことがあんだ」

配信日時:5月6日(火・祝)午前0時

配信リンク:https://shiori.lnk.to/you100

作詞:柴田隆浩(忘れらんねえよ)

作曲:柴田隆浩(忘れらんねえよ)

編曲:柴田隆浩(忘れらんねえよ)/久下真音



■moraハイレゾW購入「スペシャルボイスメッセージ」プレゼントキャンペーン

2025年5月6日(火)に配信リリースされた「君に100個言いたいことがあんだ」と5月7日(水)0時に配信リリースされる「まわるきもち」の新曲2曲のハイレゾ音源をダウンロードしていただき、手順にしたがって必要事項を入力し応募してくださった方全員にmora限定スペシャルボイスをプレゼント。

応募期間:2025年5月7日(水)10:00〜2025年6月4日(水)23:59

詳細:https://mora.jp/privilege/471/



■レコチョクハイレゾW購入「スペシャルボイスメッセージ」プレゼントキャンペーン

2025年5月6日(火)に配信リリースされた「君に100個言いたいことがあんだ」と5月7日(水)0時に配信リリースされる「まわるきもち」の新曲2曲のハイレゾ音源をダウンロードしていただき、手順にしたがって必要事項を入力し応募してくださった方全員に、レコチョク限定スペシャルボイスをプレゼント。

応募期間:2025年5月7日(水)10:00〜2025年6月4日(水)23:59

詳細:https://recochoku.jp/lapap/tokuteninfo/20005358/

ライブ情報

■<ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム>

開催日程:2025年8月2日(土)・3日(日)

会場:神奈川県・横浜スタジアム

特設サイト:https://www.momoclo.net/bakasawagi2025/

◆ももいろクローバーZ オフィシャルサイト

◆ももいろクローバーZ オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ももいろクローバーZ オフィシャルX

◆ももいろクローバーZ キングレコードスタッフX

◆玉井詩織 オフィシャルInstagram

◆玉井詩織 オフィシャルTikTok

また、2曲目の新曲「まわるきもち」が5月7日午前0時配信されることも決定した。「まわるきもち」の作詞・作曲を手がけたのは、独自の言葉選びと繊細な感性で注目を集めるロックバンド・MONO NO AWAREの玉置周啓(Vo)だ。編曲はMONO NO AWAREが担当した。玉井詩織のこれまでの楽曲にはないギターポップサウンドで、自身のルーツも感じさせる歌詞は30th Anniversaryに相応しい新曲に仕上がったとのこと。◆ ◆ ◆◾️MONO NO AWARE・玉置周啓 コメントミーティングで「今の自分を見つめ直す」とか 「大切な人を大切にしたい」と仰っているのを聞いて、何でもできる玉井はんが本当にやりたいことは何なんだろうか?という疑問が湧きました。それで、小さい頃は何をやりたかったんですか?と聞きました。けっこう悩んだ結果玉井さんが言ったのは 「一輪車で外に飛び出してった」ということで、俺は笑ってしまったわけです。めちゃいいので。「本来の玉井」とか 「本当の玉井」みたいな感じで曲を作ろうと思っていた自分を恥じました! そんなのどうでもいいな、一輪車で飛び出してくのが全てだろ! 今の仕事だって意味とか意義じゃなくて、もうやるべきことはやる、頑張る、それで大切な人も大切にする、それだけだろ!というようなことを、曲に込めたいと思いました。その大切な人とは、周りの友人でもいいと思いますが、まず何よりも、一輪車に乗っていた頃の玉井さん自身だと思っています。昔の玉井さんが転んだとき用のエアバッグになってください。◆ ◆ ◆また、今回公開されたジャケット写真は「BEAMS TAIWAN」や「Nike」のコラボレーション等で活躍する、台湾のアーティスト・Chou yi(チョウ イ)が制作を担当し、歌詞から引用された一輪車や感嘆符などのディティールを落とし込んだ、ポップな仕上がりとなっている。また本楽曲の配信に先駆けて、本日より事前登録が受付スタートした。下記URLから「Pre-Add」/「Pre-Save」ボタンをクリックすると、配信日当日5月7日午前0時にライブラリ内に自動ダウンロードされる。さらに、mora・レコチョクの音楽ダウンロードサイトにて、玉井詩織の新曲2曲のハイレゾ音源を購入すると「玉井詩織限定ボイスメッセージ」をプレゼントするキャンペーンが開催決定となった。各サイトごとに、異なるボイスメッセージがプレゼントされる。詳細を確認して、限定ボイスをゲットしてほしい。